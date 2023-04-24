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Актер Рассел Кроу рассказал о желании бросить свою роль в «Гладиаторе»

Шоу-бизнес
Актер Рассел Кроу рассказал о желании бросить свою роль в «Гладиаторе»

Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу рассказал, что хотел сбежать со съемочной площадки из-за плохого сценария. Режиссер кинокартины все-таки уговорил актера остаться.

По словам актера, он чувствовал себя уверенно, так как это была его 20 роль в кино. Неточности в сценарии выводили его из себя и мешали работе. Как признался актер, остаться его убедил режиссер картины Ридли Скотт.

«В чем я не был уверен в "Гладиаторе", так это в окружающем меня мире. В основе того, что мы делали, была отличная концепция, но сценарий <...> это был мусор», — заявил Кроу в интервью изданию Vanity Fair.

Ранее стало известно, что актер Аль Пачино отказался от предложенной роли Хана Соло в «Звездных войнах». Причиной отказа артист назвал непонимание сюжета истории.
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