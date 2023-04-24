Аналитик Владислав Антонов назвал факторы, вызвавшие сокращение торговли в долларах

Падение статуса Соединенных Штатов в торговле стало наглядным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. О факторах, повлиявших на сокращении торговли в американской валюте, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Как пишет ИА «Новороссия», условия для уменьшения торговли в долларах между странами сложились и рассматриваются уже в течение продолжительного времени. Данная ситуация возникла не только в связи с экономическими, но и с политическими аспектами, заметил эксперт.
По словам Антонова, многие страны демонстрируют намерение диверсифицировать свои активы и стремятся найти альтернативы доллару. В скором времени единую валюту планируют использовать страны, состоящие в БРИКС. Поскольку они движутся к диверсификации активов, усилению своей автономии и обеспечению собственной экономической безопасности, пояснил финансовый специалист.
Кроме того, в связи со снижением в расчетах доли доллара многие ЦБ сбрасывают американские облигации, что на фоне растущих расходов на погашение долга повышает риски дефолта. Также имеются риски из-за конкуренции со стороны других валют, таких как юань, евро или йена, отметил спикер.