ФСБ задержала охранника в Московской области, попытавшегося участвовать в боях на стороне ВСУ

Выяснилось, что сотрудник частного охранного предприятия в целях улучшения своего материального положения выражал намерения о поездке в зону боевых действий. Отмечается, что он планировал участвовать в боях на стороне Вооруженных сил Украины. Сотрудник ЧОП подыскивал сообщников среди коллег.