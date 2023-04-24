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ФСБ задержала охранника в Московской области, попытавшегося участвовать в боях на стороне ВСУ

Происшествия
ФСБ задержала охранника в Московской области, попытавшегося участвовать в боях на стороне ВСУ

ФСБ задержала сотрудника охранного предприятия, планировавшего участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Подмосковья.

Выяснилось, что сотрудник частного охранного предприятия в целях улучшения своего материального положения выражал намерения о поездке в зону боевых действий. Отмечается, что он планировал участвовать в боях на стороне Вооруженных сил Украины. Сотрудник ЧОП подыскивал сообщников среди коллег.

После задержания мужчина признался в содеянном. Ему было объявлено предостережение по статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

Ранее сообщалось, что в России будут судить пятерых иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в зоне СВО.
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