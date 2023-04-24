Глава Минобороны Австралии Марл: В австралийских ВС пройдут самые масштабные реформы после Второй мировой

Австралия анонсировала проведение самого масштабного после Второй мировой войны реформирования своей армии и определила новую цель своих вооруженных сил. Об этом сообщил глава австралийского Минобороны Ричард Марлз.
Глава военного ведомства отметил, что цели и задачи вооруженных сил Австралии были пересмотрены на фоне формирования новой оборонной стратегии государства. ВС намерены реформировать армию из-за обострения геополитической ситуации в регионе.
«Новая миссия вооруженных сил Австралии будет состоять из пяти элементов: защиты нации и региона, сдерживания противника<...>, охраны наших экономических и торговых связей с миром, а также обеспечение коллективной безопасности и поддержания международного порядка», — сказал Марлз.
Глава ведомства подчеркнул, что новые цели вооруженных сил Австралии выходят за приделы их континента и затрагивают защиту интересов целого региона. Кроме того, планируется, что реформирование армии позволит ей более эффективно действовать на море и у побережья.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Австралия намерена развивать внутреннее производство высокоточного вооружения. Кроме того, в заявлении властей говорится, что США больше не являются «единогласным лидером Индо-Тихоокеанского региона».