Официальный представитель Кремля Песков заявил, что президентские выборы в России в 2024 году состоятся

Президентские выборы в России, запланированные на 2024 год, состоятся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что подготовка к выборам также будет проведена. Однако давление и попытки вмешательства в электоральный процесс могут кратно увеличиться на фоне ситуации в мире, предупредил Песков.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова ранее рассказала о процессе подготовки комиссий в новых российских регионах. Она назвала подготовительные мероприятия «глубоким процессом».