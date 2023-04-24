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Официальный представитель Кремля Песков заявил, что президентские выборы в России в 2024 году состоятся

Политика
Официальный представитель Кремля Песков заявил, что президентские выборы в России в 2024 году состоятся

Президентские выборы в России, запланированные на 2024 год, состоятся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что подготовка к выборам также будет проведена. Однако давление и попытки вмешательства в электоральный процесс могут кратно увеличиться на фоне ситуации в мире, предупредил Песков.

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова ранее рассказала о процессе подготовки комиссий в новых российских регионах. Она назвала подготовительные мероприятия «глубоким процессом».
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