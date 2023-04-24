Ничего не изменилось: до сих пор не все пострадавшие во время теракта в Петербурге получили компенсацию от Беглова

Общественный деятель, председатель экспертного совета ЕКЦС Алексей Есаков рассказал, что один из пострадавших во время теракта выплаты от городских властей до сих пор не получил. Он допустил: это может быть связано с тем, что телефоны у всех, кто там был, изъял Следственный комитет. И поэтому администрация не могла с ними связаться.