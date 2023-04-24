Ничего не изменилось: до сих пор не все пострадавшие во время теракта в Петербурге получили компенсацию от Беглова

Несмотря на появившуюся в отдельных телеграм-каналах информацию о том, что все пострадавшие от теракта в Санкт-Петербурге получили денежную компенсацию, на деле оказалось совсем не так. Подробнее — в материале ФАН.
Ранее мы писали, что пострадавшие в теракте, во время которого погиб известный военкор Владлен Татарский, жалуются, что не могут получить от властей обещанную денежную компенсацию. И это несмотря на все заверения губернатора Александра Беглова.
В пятницу, 21 апреля, словно в ответ на нашу статью, поступили сообщения, что положенные к выплате деньги все пострадавшие получили в течение нескольких дней.
«Официальные органы подтвердили информацию о том, что обращений по поводу задержек или каких бы то ни было проблем не было: еще 3 апреля 2023 года распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга утвержден порядок предоставления материальной помощи и по состоянию на 21.04.2023 были назначены и перечислены единовременные выплаты всем пострадавшим», — говорится в сообщении.
Общественный деятель, председатель экспертного совета ЕКЦС Алексей Есаков рассказал, что один из пострадавших во время теракта выплаты от городских властей до сих пор не получил. Он допустил: это может быть связано с тем, что телефоны у всех, кто там был, изъял Следственный комитет. И поэтому администрация не могла с ними связаться.
«Я помогал этому товарищу. Но проблема была в том, что я не смог дозвониться по указанным номерам. Два дня подряд с утра до вечера звонил. Единственное, куда я смог дозвониться — в приемную Беглову, поговорить с секретарем. Она мне дала номер телефона этого Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Это номер, который указан в статье. По нему тоже на протяжение двух дней никто трубку не брал. Единственное, что хотелось узнать, может ли человек получить, и, если может, то как, где и когда. Тем более, что старой связи с ним нет, потому что все телефоны в Следственном комитете. У него другой номер телефона сейчас. Как с ним свяжется администрация, непонятно. Если обращаться, то куда, так, чтобы можно было получить обратную связь», — пояснил Алексей Есаков.
Он отметил, что ни у него, ни у кого-либо еще нет никаких претензий к администрации. И конфликта они не хотят.
«Мы просто хотели бы узнать, как можно связаться, чтобы получить выплату. Выплатили пока не всем. Возможно, только из-за проблем с коммуникацией. В принципе, мы ни в коем случае не хотели бы конфронтации с администрацией. Медицинская помощь была всем оказана квалифицировано и хорошо. Большое спасибо всем, кто принял участие в помощи пострадавшим при этом теракте, и администрации в том числе», — добавил Алексей Есаков.
Пострадавший во время теракта Сергей Чаулин также подтвердил, что никакой денежной компенсации от городских властей он до сих пор не получил. Получается, ничего не изменилось.
«Сразу получили деньги от Евгения Пригожина. А от Смольного, насколько я знаю, никто еще не говорил, что получил. Я посмотрел сейчас, ничего не пришло. На счетах ничего нет. [Представители власти] приезжали ко мне, когда я был в больнице. Тогда у меня была только банковская карточка. Остальное я сдал в гардероб. Они сфотографировали карту с обоих сторон. На этом наше общение с социальным отделом города закончилось. С тех пор, пока никто со мной не связывался», — рассказал Сергей Чаулин.
Мы попытались связаться с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. Однако по доступным контактам либо никто не отвечал, либо номер постоянно был занят.
В свою очередь пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина пообещала разобраться с ситуацией вокруг выплаты компенсации Сергею Чаулину.
«Проверим», — сообщила она, отвечая на вопрос журналиста ФАН.
2 апреля 2023 года в здании на пересечении 6-й линии Васильевского острова и Университетской набережной, известном как дом Алексеева, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате взрыва погиб Владлен Татарский, еще 42 человека получили ранения, в их числе трое несовершеннолетних. 24 человека были госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.
На следующий день Беглов пообещал, что пострадавшие в ходе теракта получат денежные компенсации. Размер выплат будет зависеть от тяжести состояния потерпевших.
В свою очередь предприниматель Евгений Пригожин пообещал выплаты всем, кто пострадал от террористического акта в баре на Университетской набережной. На 21 апреля 85 человек получили компенсации. Общая сумма выплат составила 61,3 млн рублей.