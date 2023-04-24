«JourФак Манукяна». Лавров долетел, Совбезу ООН — быть

Мария Захарова в своем Telegram-канале поделилась подробностями лихо закрученной истории попыток Запада помешать визиту Лаврова в Нью-Йорк. Боятся они Лаврова и того, что он снова скажет об этих горе-организаторах заветные два слова. Но мы их вслух произносить не станем, их и так все знают.