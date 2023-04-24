«JourФак Манукяна». Лавров долетел, Совбезу ООН — быть

Поездке министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание СБ ООН в Нью-Йорк посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.
Запад до последнего противостоял прибытию Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк, где он должен председательствовать. Американская сторона затягивала с оформлением документов для участия в заседании, всячески стараясь "вывести из себя" российскую сторону. И это несмотря на то, что на подобные мероприятия разрешительные документы должны выдаваться четко и без всяких проволочек.
Между тем за полетом Лаврова на заседание Совбеза ООН на Flightradar-24 наблюдали три миллиона человек. Министр иностранных дел добрался успешно, а значит Совбезу ООН — быть.
Мария Захарова в своем Telegram-канале поделилась подробностями лихо закрученной истории попыток Запада помешать визиту Лаврова в Нью-Йорк. Боятся они Лаврова и того, что он снова скажет об этих горе-организаторах заветные два слова. Но мы их вслух произносить не станем, их и так все знают.