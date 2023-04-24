Собака 18-летней жительницы Подмосковья спасла хозяйку во время инсульта

Медики заметили у девушки паралич левой стороны тела. Пациентке провели экстренную операцию, в результате которой из головного мозга был удален небольшой тромб. Сообщается, что на данный момент состояние хозяйки животного улучшилось. Тем не менее, она продолжает лечение.