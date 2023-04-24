Собака 18-летней жительницы Подмосковья спасла хозяйку во время инсульта

Собака спасла жизнь своей хозяйке из Подмосковья. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель разбудил девушку лаем, что помогло вовремя установить проблему и обратиться к врачу.
Как сообщает Baza, жительница Московской области почувствовала недомогание и прилегла поспать. Вскоре ее разбудило животное, которое почувствовало неладное. Проснувшаяся девушка почти не могла говорить. Она сразу же позвонила матери, которая вызвала врачей.
Медики заметили у девушки паралич левой стороны тела. Пациентке провели экстренную операцию, в результате которой из головного мозга был удален небольшой тромб. Сообщается, что на данный момент состояние хозяйки животного улучшилось. Тем не менее, она продолжает лечение.
Стоит отметить, что некоторые проблемы с организмом во время сна могут повторяться постоянно. Как сообщает RT, нарушение дыхания во сне может негативно сказаться на организме. Подобные эпизоды могут привести к мозговому инсульту.