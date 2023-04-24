Губернатор Севастополя Развожаев: взрыв от ликвидированного дрона ВСУ повредил окна в четырех жилых домах

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Севастополем. Из-за взрыва стекла в четырех жилых домах оказались выбиты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
По словам чиновника, никто из местных жителей не пострадал. При этом глава администрации распорядился ликвидировать последствия произошедшего, после чего сотрудники оперативных служб и управляющих компаний приступили к подсчету нанесенного ущерба и подомовому обходу территорий.
«Важный момент: в Бухту Стрелецкую дрон не вошел», — подчеркнул Развожаев.
Он добавил, что взрыв не затронул здания и причальные сооружения. Также губернатор призвал граждан доверять информации только из официальных источников.
Меж тем стало известно, что украинские боевики обстреляли территорию Киевского района Донецка. Противники выпустили по населенному пункту сразу десять ракет.