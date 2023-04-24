Губернатор Севастополя Развожаев: взрыв от ликвидированного дрона ВСУ повредил окна в четырех жилых домах

По словам чиновника, никто из местных жителей не пострадал. При этом глава администрации распорядился ликвидировать последствия произошедшего, после чего сотрудники оперативных служб и управляющих компаний приступили к подсчету нанесенного ущерба и подомовому обходу территорий.