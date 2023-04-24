Как возможное поражение Эрдогана на выборах ударит по роли Турции в регионе

Более мягкая внешняя политика оппозиции поставит страну в зависимость от Запада и понизит репутацию Анкары.
Уход Реджепа Тайипа Эрдогана с поста президента может крайне негативно сказаться на независимости Турции и привести к снижению ее роли в регионе. Такое мнение в своей статье выразил соучредитель и главный редактор издания Middle East Eye Дэвид Херст, бывший сотрудник The Guardian.
Эксперт напомнил, что попытку госпереворота в 2016 году в республике активно поддерживали как ближневосточные, так и западные страны. Пресса уже предрекала кончину политической карьеры Эрдогана, а бывший госсекретарь США Джон Керри лишь понадеялся на «стабильность, мир и преемственность» в Турции, что, по мнению Херста, было «зеленым светом» для путчистов.
Тогда, вопреки ожиданиям недоброжелателей, Эрдоган, не бежавший из страны, сохранил свой пост и подавил мятежи. Однако в этом году турецкий лидер действительно может потерять власть, причем конституционным путем.
Неудобный президент
Если на прошлых выборах население проголосовало за стабильность и переизбрало действующего президента, то теперь экономический упадок подталкивает их поддерживать оппозиционных кандидатов, выступающих за перемены. При этом шансы на победу у противников Эрдогана намного выше, чем прежде.
Западные страны все также выступают за уход турецкого лидера со сцены, поскольку отношения между ними можно назвать очень натянутыми. Президент Турции не раз шел наперекор мнению Вашингтона и его партнеров: он задержал вступление Финляндии в Североатлантический альянс, не пустил туда Швецию и сохранил неплохие отношения как с Украиной, так и Россией.
Кроме того, Эрдоган активно вмешивался в вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что зачастую также шло вразрез с интересами Запада. По этой причине глава «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу, стремящийся наладить связи с США, ЕС и НАТО, является для них более «удобным» претендентом на пост главы государства.
«Отстранение Эрдогана, несомненно, будет встречено звуком пробок от шампанского, лопающихся на всем пути от Берлина до Вашингтона. Это ясно, но будет ли его исчезновение с региональной сцены хорошо для Турции или даже для Ближнего Востока?» — задался вопросом Херст.
Противоречивая политика
По словам обозревателя, он встретился с рядом официальных лиц из правительства и оппозиции Турции, в том числе бывшими высокопоставленными дипломатами. Даже союзники Кылычдароглу заявили, что некоторые его предвыборные обещания, например, установить безвизовый режим с Европой в течение трех месяцев, чересчур оптимистичны.
Как отметил посол в отставке Унал Чевикоз, один из советников Кылычдароглу, новая внешняя политика Турции будет основана на невмешательстве во внутренние дела других стран, беспристрастности и соблюдении международных норм. В частности, в Ливии Анкара должна стать «честным посредником», ведя диалог со всеми противоборствующими сторонами, однако и здесь проще сказать, чем сделать.
Кроме того, оппозиция намерена отправить 3,7 миллиона сирийских беженцев на родину, при этом наладив контакты с президентом республики Башаром Асадом и скорректировав свою позицию касательно участия в конфликте. Но в таком случае турецким властям придется фактически бросить лояльные им незаконные вооруженные формирования в Идлибе, вернув регион под контроль официального Дамаска.
По украинскому вопросу в рядах оппозиционной коалиции наблюдаются принципиальные противоречия. Когда Кылычдароглу заявил, что Анкаре следует поддержать Киев, то ряд политиков из его же партии ответили иначе, считая, что Турции следует сохранять нейтралитет и не присоединяться к санкциям против России.
Уход со сцены
С учетом этих факторов аналитик отметил, что внешнеполитическим курсом правительства Кылычдароглу будет общее отступление из региона и обращение к США и международным блокам. В целом мотивы такого подхода понятны: Турции необходимы западный опыт ведения бизнеса и прочие инструменты, которые дадут стране шанс выбраться из тяжелого экономического кризиса. Но добиться этих целей без угрозы национальным интересам республики вряд ли удастся.
Наиболее сильно смена власти отразится на положении Анкары в ближневосточном регионе, уверен Херст. Это обусловлено особенностями местного менталитета: отношение к государству здесь определяет то, кто им управляет. Поскольку на этом поприще Эрдоган проявил себя вполне достойно, не боясь применять силу и проводить независимую внешнюю политику, то с ним стали считаться даже те, кто изначально поддержал попытку госпереворота в 2016 году.
На этом фоне приход к власти команды Кылычдароглу поставит региональную роль Анкары под вопрос. В такой момент сдача нынешних позиций нанесет ей больше всего вреда, поскольку расклад сил в мире меняется: США и Китай приближаются к вооруженной конфронтации, а союзники Вашингтона активно диверсифицируют экономику, избавляясь от доллара, и обращаются на Восток.
«Именно в этих условиях для Ближнего Востока крайне важно иметь сильные государства, готовые защитить свою независимость. Именно этого, при всех своих недостатках и несомненных ошибках, добился Эрдоган. Потерять его сейчас было бы катастрофой не только для Турции, но и для всего региона», — заключил эксперт.
Президентские и парламентские выборы пройдут в республике 14 мая. Кылычдароглу выступит как кандидат от оппозиционной коалиции из семи различных партий. По данным социальных опросов, изначально он обгонял Эрдогана на десять пунктов, однако со вступлением в гонку главы «Партии Отечества» Мухаррема Индже шансы на победу несколько снизились. По мнениям аналитиков, нынешний расклад сил приведет к необходимости второго тура голосования.