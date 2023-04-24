Как возможное поражение Эрдогана на выборах ударит по роли Турции в регионе

Западные страны все также выступают за уход турецкого лидера со сцены, поскольку отношения между ними можно назвать очень натянутыми. Президент Турции не раз шел наперекор мнению Вашингтона и его партнеров: он задержал вступление Финляндии в Североатлантический альянс, не пустил туда Швецию и сохранил неплохие отношения как с Украиной, так и Россией.