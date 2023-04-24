Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Индонезия в рамках отказа от Visa и Mastercard в мае выпустит карту своей платежной системы

Экономика
Индонезия в рамках отказа от Visa и Mastercard в мае выпустит карту своей платежной системы

Банк Индонезии выпустит карту, привязанную к собственной платежной системе. Это произойдет в рамках программы по отказу от Visa и Mastercard.

Журналисты выяснили, что выпуск карты в Индонезии запланирован на начало мая. По данным СМИ, шаги крупнейшего государства Юго-Восточной Азии нацелены на защиту от возможного внешнего давления.

На днях Центральный Банк РФ подробно разъяснил, что такое цифровой рубль и как им будут пользоваться россияне. Экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, зачем цифровой рубль нужен гражданам и как он будет работать.
индонезия отказ от visa и mastercard выпуск карты платежная система
Военкоры ФАН