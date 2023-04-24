Индонезия в рамках отказа от Visa и Mastercard в мае выпустит карту своей платежной системы

Банк Индонезии выпустит карту, привязанную к собственной платежной системе. Это произойдет в рамках программы по отказу от Visa и Mastercard.
Журналисты выяснили, что выпуск карты в Индонезии запланирован на начало мая. По данным СМИ, шаги крупнейшего государства Юго-Восточной Азии нацелены на защиту от возможного внешнего давления.
На днях Центральный Банк РФ подробно разъяснил, что такое цифровой рубль и как им будут пользоваться россияне. Экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, зачем цифровой рубль нужен гражданам и как он будет работать.