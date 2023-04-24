Екатеринбуржец напал на ребенка из-за символа «Z» на шапке

Мужчина набросился на мальчике с вышитой буквой «Z» на шапке, чтобы высказаться против спецоперации.
Как пишет Telegram-канал Justmedia, ребенок вместе с матерью шел на занятие к репетитору. По дороге к мальчику подошел незнакомец, который стал ругаться и кричать, что он против российской спецоперации на Украине.
«Мужчина матом объяснил ребенку, что он против СВО. Мальчик испугался, но смог вырваться и убежать», — отмечается в материале.
Мать ребенка сообщила, что мальчик попросил вышить символ, так как его отец участвует в СВО, в рядах Росгвардии. Женщина обратилась в полицию, чтобы напавшего привлекли к уголовной ответственности за нападение и дискредитацию российских военных.
Ранее в Санкт-Петербурге остановили концерт исполнителя SCALLY MILANO, которого подозревают в осуждении спецоперации.