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Екатеринбуржец напал на ребенка из-за символа «Z» на шапке

Происшествия
Екатеринбуржец напал на ребенка из-за символа «Z» на шапке

Мужчина набросился на мальчике с вышитой буквой «Z» на шапке, чтобы высказаться против спецоперации.

Как пишет Telegram-канал Justmedia, ребенок вместе с матерью шел на занятие к репетитору. По дороге к мальчику подошел незнакомец, который стал ругаться и кричать, что он против российской спецоперации на Украине.

«Мужчина матом объяснил ребенку, что он против СВО. Мальчик испугался, но смог вырваться и убежать», — отмечается в материале.

Мать ребенка сообщила, что мальчик попросил вышить символ, так как его отец участвует в СВО, в рядах Росгвардии. Женщина обратилась в полицию, чтобы напавшего привлекли к уголовной ответственности за нападение и дискредитацию российских военных.

Ранее в Санкт-Петербурге остановили концерт исполнителя SCALLY MILANO, которого подозревают в осуждении спецоперации.
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