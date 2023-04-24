США выразили готовность помочь Армении и Азербайджану уладить ситуацию вокруг КПП в Лачинском коридоре

Об этом 24 апреля в ходе брифинга сообщила американский посол в Армении Кристина Квин. Дипломат отметила, что Штаты были обеспокоены установлением КПП на границе, так как это «подрывает мирный процесс». По ее словам, США желают продолжения переговоров между Ереваном и Баку.