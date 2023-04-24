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США выразили готовность помочь Армении и Азербайджану уладить ситуацию вокруг КПП в Лачинском коридоре

Политика
США выразили готовность помочь Армении и Азербайджану уладить ситуацию вокруг КПП в Лачинском коридоре

По мнению представителей США, установленный Азербайджаном в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт создает напряженность на территории Закавказья. Вашингтон может помочь Еревану и Баку уладить сложившуюся ситуацию.

Об этом 24 апреля в ходе брифинга сообщила американский посол в Армении Кристина Квин. Дипломат отметила, что Штаты были обеспокоены установлением КПП на границе, так как это «подрывает мирный процесс». По ее словам, США желают продолжения переговоров между Ереваном и Баку.

«Любое применение насилия, любые провокационные действия подрывают мирный процесс», — подчеркнула Квин.

Ранее МИД Армении заявил, что установлением КПП в коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил Азербайджан «грубо нарушил» трехстороннее заявления 2020 года. На это представители Баку сказали, что возведение контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре абсолютно легитимно.
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