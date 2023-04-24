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На 78 году жизни скончался основатель и худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров

Общество
На 78 году жизни скончался основатель и худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров

Советский и российский артист балета и хореограф Андрей Петров скончался на 78 году жизни. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» театр «Кремлевский балет».

Петров являлся основателем «Кремлевского балета», в котором он служил художественным руководителем с 1990 года. Также артист был главным балетмейстером театра.

В 70-х годах Андрей Борисович ставил спектакли в Театре на Бронной, в Московском театре «Ромэн» и Театре на Таганке. С 1993 по 2001 он занимал пост генерального директора Государственного Кремлевского дворца, где был режиссером-постановщиком многих концертных программ.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет скончалась заслуженная артистка Казахской ССР Лидия Аршапова.
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