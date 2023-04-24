На 78 году жизни скончался основатель и худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров

В 70-х годах Андрей Борисович ставил спектакли в Театре на Бронной, в Московском театре «Ромэн» и Театре на Таганке. С 1993 по 2001 он занимал пост генерального директора Государственного Кремлевского дворца, где был режиссером-постановщиком многих концертных программ.