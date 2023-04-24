На западе Ливии произошло вооруженное столкновение между группировками

Аз-Завия, 24 апреля. На западе Ливии начались ожесточенные боестолкновения, унесшие жизни двух граждан, пишут арабские СМИ.
В ночь на 24 апреля в городе Аз-Завия североафриканского государства, между местными боевиками вспыхнул конфликт.
В ходе столкновения они применили среднее и тяжелое вооружение. Несколько снарядов попали по жилым кварталам, в результате чего погибли два человека.
Отделение Красного Полумесяца всю ночь занималось эвакуацией мирных жителей, находящихся в опасных зонах. Однако вывоз граждан осложнился тем, что боевики перекрыли прибрежное шоссе между Аз-Завией и Триполи.
Для урегулирования конфликта в город был направлен 103-й батальон Главного штаба Министерства обороны нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ). Вооруженное столкновение удалось остановить лишь ранним утром.
Отметим, что срок полномочий ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой давно истек. Парламент страны избрал нового премьер-министра Фатхи Башагу, который сформировал собственный кабинет министров. Однако Турция и некоторые страны Запада продолжают поддерживать ПНЕ и заключать со структурой незаконные сделки ради укрепления собственного влияния в регионе.
Ранее глава МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш призвала суданские стороны отказаться от боестолкновений.