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Брокер «Атон» запретил клиентам сделки с валютами недружественных государств

Экономика
Брокер «Атон» запретил клиентам сделки с валютами недружественных государств

«Атон» запретил своим клиентам совершать сделки с валютами недружественных государств. Соответствующая информация следует из инструкции брокера для частных инвесторов на официальном онлайн-портале компании.

Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Операции с китайским юанем, гонконгским долларом, казахстанским тенге и белорусским рублем будут возможны для клиентов организации, указывается в сообщении.

«Дополнительные санкции на финансовую систему могут привести к частичной или полной блокировке долларов, евро и других европейских валют», — заявили на сайте компании.

Прежде предприниматель Олег Дерипаска предрек конец доминирования доллара в течение ближайших пяти лет.
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