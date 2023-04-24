Брокер «Атон» запретил клиентам сделки с валютами недружественных государств

«Атон» запретил своим клиентам совершать сделки с валютами недружественных государств. Соответствующая информация следует из инструкции брокера для частных инвесторов на официальном онлайн-портале компании.
Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Операции с китайским юанем, гонконгским долларом, казахстанским тенге и белорусским рублем будут возможны для клиентов организации, указывается в сообщении.
«Дополнительные санкции на финансовую систему могут привести к частичной или полной блокировке долларов, евро и других европейских валют», — заявили на сайте компании.
Прежде предприниматель Олег Дерипаска предрек конец доминирования доллара в течение ближайших пяти лет.