Замглавы АП Кириенко: Сегодня знания становятся главным противоядием против лжи и фейков

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание» заявил, что исключительно знания помогут преодолеть попытки введения антироссийских экономических санкций.
В своей речи Кириенко назвал знания «противоядием против лжи и фейков», которое может дать точку опоры для создания принципиально новых отечественных технологий на смену зарубежным. В пример он привел мощные ядерные силы страны, которые стали гарантированным щитом суверенитета России.
Кириенко уделил особое внимание популяризации Российского общества «Знание», которое создано два года назад по решению президента РФ Владимира Путина. За период своего существования проект принял более 50 миллионов человек, которые стали участниками различных просветительских мероприятий.
Федеральный марафон «Знание.Первые» проводится в период с 24 по 26 апреля в Центральном Манеже Москвы. Помимо столицы, мероприятия организованы в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.
Ранее Сергей Кириенко заявил, что педагоги трудятся на «линии фронта» за будущее России.