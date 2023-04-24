Замглавы АП Кириенко: Сегодня знания становятся главным противоядием против лжи и фейков

В своей речи Кириенко назвал знания «противоядием против лжи и фейков», которое может дать точку опоры для создания принципиально новых отечественных технологий на смену зарубежным. В пример он привел мощные ядерные силы страны, которые стали гарантированным щитом суверенитета России.