На Ямале оленеводы перегнали свои караваны через Обь

Депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал кадры, на которых видны оленьи «караваны». Так оленеводы перегоняли стадо через Обь. Об этом сообщает «Ямал-медиа».
Пришла весна, и у оленеводов на ямальском округе началась пора весеннего перегона животных на стоянки. Пастухи, как и всегда, стали переводить парнокопытных через реку Обь. Этот момент удалось заснять депутату Заксобрания ЯНАО Эдуарду Яунгаду. Публикации он разместил на своей страничке во «ВКонтакте».
«Хоть и нахожусь сейчас не дома, знаю, как переходит сегодня Леонид Лаптандер. Он пригласил меня побывать на этом празднике. К сожалению, лично побывать там не получилось, но мой снегоход сегодня им в помощь», — дополнил Эдуард к своей записи.
Некоторые стада завершили переход — сейчас они отдыхают у поселка Вылпосл. В планам у оленеводов намечен путь на весенние пастбища, где ожидается пополнение поголовья. Закончится это путешествие на летних стоянках.
Ранее многодетная мама из Якутска спасла 25 оленей. Она решила возродить дело своего деда, бросив прежнюю работу.