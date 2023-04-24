На Ямале оленеводы перегнали свои караваны через Обь

Пришла весна, и у оленеводов на ямальском округе началась пора весеннего перегона животных на стоянки. Пастухи, как и всегда, стали переводить парнокопытных через реку Обь. Этот момент удалось заснять депутату Заксобрания ЯНАО Эдуарду Яунгаду. Публикации он разместил на своей страничке во «ВКонтакте».