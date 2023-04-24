WakatSera: деятельность инструкторов из РФ значительно увеличила боевой потенциал армии Мали

Бамако, 24 апреля. Благодаря обучению у российских инструкторов национальная армия Мали (FAMa) значительно повысила свой боевой потенциал и теперь успешно противостоит террористической активности на территории республики. Об этом сообщает информационное агентство WakatSera.
«Малийская армия увеличила свою мощь. Новое оборудование и технические возможности позволили войскам отразить атаку на Севаре», — говорится в материале издания.
Инструкторы из РФ, которых в СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», проводят регулярные тренировки с армией и правоохранительными органами Мали. Консультативная поддержка российских специалистов позволяет силовым структурам республики эффективно обеспечивать безопасность мирного населения.
Корреспонденты WakatSera отметили недавние успехи правительственных войск. Бойцы FAMa уничтожили логово террористов в Мурдии и ликвидировали около 60 радикалов в городе Бони, расположенном в районе Мопти.
Ранее полиция Мали провела серию мероприятий в столичном регионе. В результате оперативно-разыскных действий стражи порядка арестовали около 270 преступников.