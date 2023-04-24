Волонтеры РФ привели в порядок воинские захоронения в Чаплынском районе Херсонщины

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, в преддверии Дня Победы в регионе продолжаются уборки на воинских мемориалах, братских захоронениях, а также на могилах героев и участников Великой Отечественной войны.
Накануне добровольцы вместе с неравнодушными жителями Чаплынского района навели порядок на могиле Героя Советского Союза Николая Алешина и других участников Великой Отечественной войны.
«В поселке Аскания Нова, на месте захоронения советских воинов, павших во время Великой Отечественной, мы привели в порядок памятник Герою СССР и другие памятники павших воинов. Теперь это место выглядит прекрасно, люди смогут прийти сюда на 9 мая, почтить память героев. Мы считаем, что священный долг каждого гражданина — помнить, чтить и уважать память павших воинов», — рассказал глава военно-гражданской администрации Чаплынского района Александр Хлюстов.
В ходе акции активисты очистили от мусора могилы героев, покрасили надгробия и надписи на них, а также убрали сухостой и сорняки. В числе прочих они привели в порядок могилу и памятник Героя Советского Союза Николая Алешина. Он родился 14 сентября 1910-го в селе Евпраксино Приволжского района Астраханской области. Алешин стал участником Великой Отечественной войны с 1941-го. 15 октября 1943 года капитан Алешин лично подбил гранатами два фашистских танка.
В целом, за время боев за город Мелитополь, бойцы его подразделения отбили более 20 контратак гитлеровцев, уничтожили большое количество живой силы врага, а также четыре средних танка. В ноябре 1943-го, при прорыве Турецкого вала в Крыму, Николай Алешин был тяжело ранен и 17.02.1944 года умер в госпитале.
«Когда мы приводим в порядок могилы героев, то всегда изучаем их биографии. В Великой Отечественной войне против фашизма сражались плечом к плечу воины из всех уголков нашей большой страны. Но на Украине в последние годы имена Героев Советского союза, участников войны и фронтовиков были преданы забвению. Власть намеренно стирала их из памяти народа, намеренно скрывала правду о войне от молодежи. Теперь, когда Херсонщина является частью России, настало время возродить традиции, вновь чтить подвиг героев. Мы намерены внимательно следить за тем, чтобы их могилы были ухоженными, и к ним не зарастала народная тропа», — отметил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Напомним, «субботники» по благоустройству объектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, стартовали в Херсонской области в начале апреля, и уже успели стать регулярными. В планах волонтеров — навести порядок на мемориалах и захоронениях, находящихся на всей территории Херсонщины.
Гуманитарный центр работает в регионе с 11 марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За год с небольшим, продуктовую помощь получило свыше 180 тысяч человек (1,9 тысячи тонн), в том числе жители 83 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (182 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 17-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.