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В Театре Наций заявили об отмене апрельской постановки с актрисой Лией Ахеджаковой

Шоу-бизнес
В Театре Наций заявили об отмене апрельской постановки с актрисой Лией Ахеджаковой

Представители Театра Наций сообщил об отмене показов спектакля «Сказка про последнего ангела». В мероприятии должна была принимать участие осудившая спецоперацию артистка Лия Ахеджакова.

Купившие билеты зрители не смогут посетить постановку 26 и 27 апреля. Сдать билеты они смогут до десятого мая. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения. Организаторы сделали акцент на том, что такие меры связаны с «техническими причинами».

Проект стал вторым сотрудничеством театра с режиссером Андреем Могучим. Впервые они работали над постановкой «Circo Ambulante», где в актерском составе также была Ахеджакова.

Ранее звезду советского кино подозревали в спонсировании ВСУ. Однако сама артистка не ответила на эти обвинения по существу. Она заявила, что адвокат запретил ей распространяться о подробностях до суда.
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