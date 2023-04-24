В Театре Наций заявили об отмене апрельской постановки с актрисой Лией Ахеджаковой

Представители Театра Наций сообщил об отмене показов спектакля «Сказка про последнего ангела». В мероприятии должна была принимать участие осудившая спецоперацию артистка Лия Ахеджакова.
Купившие билеты зрители не смогут посетить постановку 26 и 27 апреля. Сдать билеты они смогут до десятого мая. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения. Организаторы сделали акцент на том, что такие меры связаны с «техническими причинами».
Проект стал вторым сотрудничеством театра с режиссером Андреем Могучим. Впервые они работали над постановкой «Circo Ambulante», где в актерском составе также была Ахеджакова.
Ранее звезду советского кино подозревали в спонсировании ВСУ. Однако сама артистка не ответила на эти обвинения по существу. Она заявила, что адвокат запретил ей распространяться о подробностях до суда.