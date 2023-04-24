Самых красивых женщин России выбрали и наградили в Москве

В Москве состоялась третья церемония награждения Всероссийской ежегодной премии «Топ-100 самых красивых женщин России 2023». Лауреатки со всех концов страны продемонстрировали публике свои таланты и получили памятные статуэтки. Шампанское, красная дорожка, выступление артистов и звездные гости — все это сделало незабываемым этот апрельский вечер в самом центре Москвы.
Здесь не было проигравших и победительниц: всех участниц отметили на равных. Мероприятие посетил певец и финалист «Фабрики Звезд-4» Антон Зацепин. Он считает, что некрасивых девушек не бывает, главное — чувствовать себя прекрасной.
«Должен быть позитивный настрой. Мир разворачивается к тебе, когда ты развернут к миру. А когда ты злой, или какой-то зашоренный, или завистливый, это же видно. И ты будешь в итоге выглядеть Бабкой Ежкой. Так что любите жизнь, любите людей, коллег, подруг», — посоветовал он.
Первой на сцене появилась певица и композитор Лама Сафонова. Отечественная фэшн-стар исполнила свой сингл «Девушка, которая поет». Не в первый раз удостоившись ленты и статуэтки, Лама поделилась собственным секретом красоты.
«Красота — это большая ответственность. Люди думают, что надо быть красивой, и все сложится классно, но для успеха в жизни красоты очень и очень мало. Много красивых, но пустых людей. Бывает, девушка красивая, но едва откроет рот — и лучше бы не открывала. Поэтому к красоте нужно образование, нужно читать хорошие книги, слушать хорошую музыку, быть просто хорошим человеком», — подчеркнула девушка.
А участница из Анапы, архитектор и мать четверых детей Татьяна Тихомирова считает, что принять участие и стать самой красивой женщиной нашей страны может любая уверенная в себе девушка.
«Я думаю, что каждая женщина достойна этой премии, потому что каждая обладает своим уникальным талантом», — уверена она.
Завершился вечер умопомрачительными танцами и заверениями организаторов: встреча однозначно повторится через год в еще более грандиозном масштабе.