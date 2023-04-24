Самых красивых женщин России выбрали и наградили в Москве

Здесь не было проигравших и победительниц: всех участниц отметили на равных. Мероприятие посетил певец и финалист «Фабрики Звезд-4» Антон Зацепин. Он считает, что некрасивых девушек не бывает, главное — чувствовать себя прекрасной.