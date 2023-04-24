Вице-премьер Голикова заявила о росте показателя ожидаемой продолжительности жизни в России

Вице-премьер привела данные за первый квартал текущего года. Она подчеркнула, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России вырос до 73,31 года. Даже при положительных тенденциях Голикова призвала активнее работать по всем направлениям оказания медпомощи жителям страны.