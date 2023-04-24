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Вице-премьер Голикова заявила о росте показателя ожидаемой продолжительности жизни в России

Общество
Вице-премьер Голикова заявила о росте показателя ожидаемой продолжительности жизни в России

Рост показателя ожидаемой продолжительности жизни зафиксирован в России. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер привела данные за первый квартал текущего года. Она подчеркнула, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России вырос до 73,31 года. Даже при положительных тенденциях Голикова призвала активнее работать по всем направлениям оказания медпомощи жителям страны.

Правительство РФ также предложило распространить действие механизма свободной экономической зоны (СЭЗ) на проекты строительства жилья в Крыму. Об этом ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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