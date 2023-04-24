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Египет эвакуировал более 400 своих граждан из Судана

Весь мир
Египет эвакуировал более 400 своих граждан из Судана

Каир, 24 апреля. Министерство иностранных дел Египта объявило об эвакуации из Хартума 436 граждан наземным путем в координации с суданскими властями, пишут арабские СМИ.

Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что в рамках реализации плана вывоза своих граждан из Судана удалось перевезти 436 человек.

«Посольство Египта в Хартуме, резиденция в Хартуме и Порт-Судане и консульское отделение в Вади-Хальфе продолжают координировать свои действия с египетскими гражданами в Судане, чтобы обеспечить их эвакуацию», — добавил он.

Ранее более полутора сотен людей были вывезены из Судана при посредстве властей Саудовской Аравии.
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