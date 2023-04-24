Египет эвакуировал более 400 своих граждан из Судана

Каир, 24 апреля. Министерство иностранных дел Египта объявило об эвакуации из Хартума 436 граждан наземным путем в координации с суданскими властями, пишут арабские СМИ.
Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что в рамках реализации плана вывоза своих граждан из Судана удалось перевезти 436 человек.
«Посольство Египта в Хартуме, резиденция в Хартуме и Порт-Судане и консульское отделение в Вади-Хальфе продолжают координировать свои действия с египетскими гражданами в Судане, чтобы обеспечить их эвакуацию», — добавил он.
Ранее более полутора сотен людей были вывезены из Судана при посредстве властей Саудовской Аравии.