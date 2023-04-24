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Monde: МИД Франции вызовет посла Китая из-за его заявлений о Крыме

Политика
Monde: МИД Франции вызовет посла Китая из-за его заявлений о Крыме

Министерство иностранных дел Франции вызовет китайского посла Лу Шая для разъяснений после его заявлений о принадлежности Крыма. Об этом сообщило издание Monde.

Издание отмечает, что это не первый вызов дипломата, после его последнего заявления. В этот раз его должен будет принять глава кабинета Катрин Колонны Луис Васси.

«Лу Шае в понедельник должен быть вызван в МИД, где его примет глава кабинета Катрин Колонны Луис Васси», — сообщил Monde.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что интервью китайского посла во Франции было удалено с официального аккаунта посольства в WeChat. Кроме того, отмечается, что оно также не было опубликовано на официальном сайте дипломатической миссии.
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