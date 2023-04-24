Monde: МИД Франции вызовет посла Китая из-за его заявлений о Крыме

Министерство иностранных дел Франции вызовет китайского посла Лу Шая для разъяснений после его заявлений о принадлежности Крыма. Об этом сообщило издание Monde.
Издание отмечает, что это не первый вызов дипломата, после его последнего заявления. В этот раз его должен будет принять глава кабинета Катрин Колонны Луис Васси.
«Лу Шае в понедельник должен быть вызван в МИД, где его примет глава кабинета Катрин Колонны Луис Васси», — сообщил Monde.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что интервью китайского посла во Франции было удалено с официального аккаунта посольства в WeChat. Кроме того, отмечается, что оно также не было опубликовано на официальном сайте дипломатической миссии.