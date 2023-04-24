Пьяный водитель поджег форму полицейского в Нижегородской области

Водитель поджег форму на сотруднике полиции в Нижегородской области. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как стало известно, инцидент произошел в городе Лукоянов. Инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился гражданин по имени Павел Ефремов, и попросили его пройти тест на трезвость.
Однако владелец транспортного средства ответил отказом, после чего правоохранителям пришлось применить силу. Когда они пытались посадить мужчину в патрульную машину, к ним подошел участковый из местного подразделения по делам несовершеннолетних.
Полицейский проезжал мимо и решил помочь коллегам, заблокировав собой дверь автомобиля и предотвратив побег нетрезвого водителя. При этом Ефремов просунул в окно руку с зажигалкой и поднес к форме правоохранителя, передал Telegram-канал Ni Mash.
Сотруднику ПДН удалось избежать травм, но его одежда оказалась повреждена. Теперь жителю Нижегородской области придется ответить не только за езду в состоянии алкогольного опьянения, но и применение насилия в отношении представителя власти.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково обнаружили микроволновку, начиненную двумя килограммами наркотиков. Служебная собака указала на запрещенный груз, когда его подготавливали к отправке в Норильск.