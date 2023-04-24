Пьяный водитель поджег форму полицейского в Нижегородской области

Полицейский проезжал мимо и решил помочь коллегам, заблокировав собой дверь автомобиля и предотвратив побег нетрезвого водителя. При этом Ефремов просунул в окно руку с зажигалкой и поднес к форме правоохранителя, передал Telegram-канал Ni Mash.