Хутор Мухин в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Хутор Мухин Шебекинского городского округа попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, повреждения получили два частных домовладения, одна хозяйственная постройка и один легковой автомобиль. В результате обстрела никто не пострадал. Сейчас экстренные службы продолжают подомовой обход, сообщил Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел украинской армии. В результате инцидента никто не пострадал, информирует RT. Украинские военные обстреляли села Сподарюшино и Муром.