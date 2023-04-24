Жителя Астраханской области признали виновным во взрыве газа

Как пояснили в ведомстве, мировой судья судебного участка №1 Камызякского района признал мужчину виновным во взрыве бытого газа в квартире, который нанес значительный ущерб движущему имуществу и недвижимости окружающих. Выяснилось, что он в пьяном состоянии нарушил газовое оборудование и уснул, сообщает mayak-delta.ru.