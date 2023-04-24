Певица Наталия Власова потеряла сознание на корпоративе в Москве

Певицу Наталию Власову госпитализировали с сердечной недостаточностью, артистка потеряла сознание на корпоративе в Москве. Об этом сообщает издание Starhit.
По данным издания, за несколько часов до мероприятия певица жаловалась на плохое самочувствие. Несмотря на это, Власова не стала отменять выступление.
Во время корпоратива 44-летняя артистка вновь почувствовала себя нехорошо и была вынуждена удалиться за кулисы, где она потеряла сознание. Известно, что в настоящее время Наталия находится под наблюдением врачей, ее госпитализировали и проводят все необходимые процедуры.
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