Певица Наталия Власова потеряла сознание на корпоративе в Москве

Во время корпоратива 44-летняя артистка вновь почувствовала себя нехорошо и была вынуждена удалиться за кулисы, где она потеряла сознание. Известно, что в настоящее время Наталия находится под наблюдением врачей, ее госпитализировали и проводят все необходимые процедуры.