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Певица Наталия Власова потеряла сознание на корпоративе в Москве

Происшествия
Певица Наталия Власова потеряла сознание на корпоративе в Москве

Певицу Наталию Власову госпитализировали с сердечной недостаточностью, артистка потеряла сознание на корпоративе в Москве. Об этом сообщает издание Starhit.

По данным издания, за несколько часов до мероприятия певица жаловалась на плохое самочувствие. Несмотря на это, Власова не стала отменять выступление.

Во время корпоратива 44-летняя артистка вновь почувствовала себя нехорошо и была вынуждена удалиться за кулисы, где она потеряла сознание. Известно, что в настоящее время Наталия находится под наблюдением врачей, ее госпитализировали и проводят все необходимые процедуры.

Ранее шоумен Александр Гудков сообщил, что передача «Вечерний Ургант» обязательно вернется на телеэкраны.
Наталия Власова шоу-бизнес певица
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