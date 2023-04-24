Новосибирская область попала в лидеры среди субъектов РФ по пожароопасноcти

Особый противопожарный режим установят на территории Новосибирской области. Соответствующий документ подготовили по линии регионального ГУ МЧС России. Об этом заявил глава ведомства Виктор Орлов.
Как пишет Infopro54.ru, всего в регионе специалисты зафиксировали 1200 термоточек, из которых 57 отмечены в пятикилометровой зоне от н. п. Наибольшее число возгораний за отчетный период произошло в Чулымском, Кыштовском, Каргатском, Венгеровском и Убинском районах, где зафиксировали 50% термических аномалий от общего количества по всему субъекту, отметил Орлов. Главной причиной пожаров руководитель управления назвал пал сухой растительности и добавил, что Новосибирская область вошла в число лидеров среди российских регионов по количеству возгораний.
Главный новосибирский пожарный в преддверии длительных праздничных и выходных дней обратился к руководителям МО региона с просьбой принять необходимые меры для пресечения возникновения ландшафтных пожаров. Кроме того, представитель ведомства отметил, что продолжаются проверки исполнения ППБ в поселениях, находящихся под угрозой возникновения лесных пожаров.