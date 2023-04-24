Новосибирская область попала в лидеры среди субъектов РФ по пожароопасноcти

Как пишет Infopro54.ru, всего в регионе специалисты зафиксировали 1200 термоточек, из которых 57 отмечены в пятикилометровой зоне от н. п. Наибольшее число возгораний за отчетный период произошло в Чулымском, Кыштовском, Каргатском, Венгеровском и Убинском районах, где зафиксировали 50% термических аномалий от общего количества по всему субъекту, отметил Орлов. Главной причиной пожаров руководитель управления назвал пал сухой растительности и добавил, что Новосибирская область вошла в число лидеров среди российских регионов по количеству возгораний.