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В России выявлено около 5,5 тысяч новых случаев COVID-19

Общество
В России выявлено около 5,5 тысяч новых случаев COVID-19

На территории Российской Федерации за сутки было выявлено 5458 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 24 апреля сообщил Стопкоронавирус.РФ.

Также в России за сутки 382 человека были госпитализированы — это на 21,6% меньше, чем накануне. Всего за день от ковида скончались 34 человека. Отмечается рост числа госпитализаций в 23 субъектах, а их снижение — в 36 регионах РФ. Неизменной ситуация осталась в 26 субъектах. Кроме того, за сутки от COVID-19 выздоровели 4917 человек — на 10,7% меньше, чем вчера.

Ранее Заместитель президента Российской академии образования врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сказал, что пандемия COVID-19 завершилась спустя три года и три месяца. Он отметил, что нужно увековечить героизм врачей.
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