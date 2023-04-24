В России выявлено около 5,5 тысяч новых случаев COVID-19

На территории Российской Федерации за сутки было выявлено 5458 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 24 апреля сообщил Стопкоронавирус.РФ.
Также в России за сутки 382 человека были госпитализированы — это на 21,6% меньше, чем накануне. Всего за день от ковида скончались 34 человека. Отмечается рост числа госпитализаций в 23 субъектах, а их снижение — в 36 регионах РФ. Неизменной ситуация осталась в 26 субъектах. Кроме того, за сутки от COVID-19 выздоровели 4917 человек — на 10,7% меньше, чем вчера.
Ранее Заместитель президента Российской академии образования врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сказал, что пандемия COVID-19 завершилась спустя три года и три месяца. Он отметил, что нужно увековечить героизм врачей.