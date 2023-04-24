«Финишная прямая» перед дачным сезоном: что нужно сделать перед высадкой рассады в парники

Опытные дачники рассказывают, что самой удобной и экономичной является пленка толщиной от 80 до 200 мкм. Та, что тоньше, прослужит пару лет (при условии снятия на зиму), а потом ее нужно будет поменять. Но и стоит такой материал существенно дешевле других. Более плотная может прослужить до 5-7 лет, но и раскошелиться на нее придется немало. Также следует понимать, какая культура будет расти внутри: светолюбивым растениям потребуется прозрачная пленка, любящим тепло и тень — тонированная. На нахлесты оставляют обычно по 10-20 см и проклеивают их скотчем, чтобы ветер не задирал края.