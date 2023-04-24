«Финишная прямая» перед дачным сезоном: что нужно сделать перед высадкой рассады в парники

Товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина рассказала корреспонденту ФАН, что делают клиенты перед самым началом дачно-огородного сезона.
Осталась неделя до майских праздников — длинных выходных, которые знаменуют открытие дачного сезона. Многие уже побывали на своих «фазендах» и привели в порядок территорию огородов, разметили будущие грядки под посадки. Рассада уже весело кудрявится у окон, ожидая высадки в грунт. Осталось лишь подготовить парники и теплицы.
«Простые пленочные парники обычно укрывают непосредственно перед высадкой рассады. Наши покупатели говорят, что так пленка прослужит более долгое время. Именно в конце апреля идет пик продаж садовой полиэтиленовой пленки», — рассказала товаровед.
Чтобы рассчитать необходимую длину этого материала для конкретного парника, необходимо учесть:
— конструкцию (прямоугольная, дугообразная или со скатными стенками);
— длину и ширину парника;
— ширину нахлестов листов друг на друга в местах соединения;
— припуски на крепление пленки к основе парника.
Проще всего считать норму укрывного материала для дугообразной конструкции: замеряем длину дуги (это и будет длина отреза полотна) и длину парника, а зная ширину рукава полиэтиленовой пленки, можно высчитать количество необходимых полос. Не забываем материал для торцов парника: вымеряем высоту конструкции и ее ширину. Также немного измерений придется делать для треугольной (скатной) модели: длину парника умножаем на две длины ската и добавляем материал на торцы. Длину отреза для парника прямоугольной формы можно узнать, сложив две высоты стенок и ширину, а количество полос — разделив длину парника на ширину материала. И, разумеется, учитываем торцы и нахлесты. А чтобы не приходилось снимать пленку для проветривания со стенок, стоит приобрести небольшое количество материала для устройства форточек.
«Сегодня производители поставляют много различных вариантов готовых комплектов для устройства парника — с каркасом и укрывным материалом. Всегда можно подобрать подходящий под ваши цели», — напоминает Кира Макошина.
Закрепив пленку на каркасе, дополнительно нужно укрепить места сгибов пленки — они под воздействием солнца снаружи и конденсата изнутри, становятся хрупкими и рвутся первыми. Поэтому сразу стоит проклеить их скотчем.
Опытные дачники рассказывают, что самой удобной и экономичной является пленка толщиной от 80 до 200 мкм. Та, что тоньше, прослужит пару лет (при условии снятия на зиму), а потом ее нужно будет поменять. Но и стоит такой материал существенно дешевле других. Более плотная может прослужить до 5-7 лет, но и раскошелиться на нее придется немало. Также следует понимать, какая культура будет расти внутри: светолюбивым растениям потребуется прозрачная пленка, любящим тепло и тень — тонированная. На нахлесты оставляют обычно по 10-20 см и проклеивают их скотчем, чтобы ветер не задирал края.
«Если вы устраиваете парник впервые, вам может пригодиться грунт для верхнего слоя грядок, ограждения для них же, чтобы внутри все выглядело аккуратно, удобрения для разных культур. Многие покупатели предпочитают под плодородным слоем грядок стелить сетку от кротов», — подытожила собеседница ФАН.
Ранее ФАН рассказывал, что нужно успеть сделать в апреле для удачного старта дачного сезона.