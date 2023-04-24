Сотрудники полиции Ставрополья спасли раненого ястреба и нашли ему новый дом

Ставропольские полицейские помогли ястребу с поврежденным глазом и крылом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Двое сотрудников ДПС обнаружили птицу во время дежурства на трассе Ставрополь-Минеральные Воды, пишет МВД Медиа. По словам полицейских, хищник без труда дался им в руки.
Правоохранители накормили и напоили ястреба, после чего отвезли его к ветеринару. Врачи предположили, что птица пострадала от другого хищника. Из-за поврежденного крыла животное не удастся вернуть в природу, поэтому его передали на попечение частного экзотариума в Пятигорске.
Ранее сообщалось, что несколько улиц в поселке Каа-Хем Республики Тыва полностью отключили электричество ради спасения кота. Животное забралось на провода высоковольтной линии.