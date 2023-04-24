Сотрудники полиции Ставрополья спасли раненого ястреба и нашли ему новый дом

Правоохранители накормили и напоили ястреба, после чего отвезли его к ветеринару. Врачи предположили, что птица пострадала от другого хищника. Из-за поврежденного крыла животное не удастся вернуть в природу, поэтому его передали на попечение частного экзотариума в Пятигорске.