Директор «Росатома» Алексей Лихачев: Десятки стран заинтересованы в российских плавучих АЭС

Десятки стран проявили интерес к российским плавучим АЭС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
По его словам, заинтересованность в проекте типа атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» есть и в других странах. В частности, заинтересованы те государства, где длинная береговая линия — например, в Бразилии и Аргентине.
Лихачев указал, что также заинтересованы страны на таких островах, как Малайзия, Индонезия. По его словам, речь идет как о южных, так и северных государствах.
Ранее «Росатом» получил лицензию на сооружение АЭС малой мощности в Якутии, сообщает RT. Начало ее эксплуатации планируется в 2028 году.