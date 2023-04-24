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Bloomberg: Китайское посольство во Франции удалило из WeChat интервью посла Лю Шайе о Крыме

Политика
Bloomberg: Китайское посольство во Франции удалило из WeChat интервью посла Лю Шайе о Крыме

Китайское посольство во Франции стерло из официального аккаунта в социальной сети WeChat стенограмму посла Лю Шайе о статусе Крыма и Балтии, которую он дал телеканалу LCI. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что подобное произошло после волны негодования западных политиков из-за заявлений китайского посла. Кроме того, порядка 80 европейских парламентариев призвали французский мид объявить Лю Шайе персоной нон грата.

«Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая <...> в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена», — отметили журналисты.

Агентство также отметило, что стенограмма была стерта с пометкой «контент был удален автором». Данное интервью не было опубликовано на официальном сайте посольства.

Ранее власти Китая столкнулись с требованием ответа со стороны Эстонии, Латвии и Литвы по поводу слов китайского посла во Франции Лу Шая. Дипломат КНР в своем интервью поставил под сомнение суверенитет постсоветских государств.
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