Bloomberg: Китайское посольство во Франции удалило из WeChat интервью посла Лю Шайе о Крыме

Китайское посольство во Франции стерло из официального аккаунта в социальной сети WeChat стенограмму посла Лю Шайе о статусе Крыма и Балтии, которую он дал телеканалу LCI. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Издание отмечает, что подобное произошло после волны негодования западных политиков из-за заявлений китайского посла. Кроме того, порядка 80 европейских парламентариев призвали французский мид объявить Лю Шайе персоной нон грата.
«Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая <...> в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена», — отметили журналисты.
Агентство также отметило, что стенограмма была стерта с пометкой «контент был удален автором». Данное интервью не было опубликовано на официальном сайте посольства.
Ранее власти Китая столкнулись с требованием ответа со стороны Эстонии, Латвии и Литвы по поводу слов китайского посла во Франции Лу Шая. Дипломат КНР в своем интервью поставил под сомнение суверенитет постсоветских государств.