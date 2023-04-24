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Украинский генерал Сергей Мельник: у ВСУ никогда не будет нужного числа военных и техники

Украина
Украинский генерал Сергей Мельник: у ВСУ никогда не будет нужного числа военных и техники

Киевский режим никогда не будет иметь необходимого количества военных и техники. Соответствующей информацией поделился украинский генерал Сергей Мельник.

Об этом он заявил 24 апреля, в понедельник, в ходе разговора с корреспондентом испанского издания El Pais. Большое количество солдат армии государства в настоящий момент уже мертвы, добавил Мельник.

«Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что профессиональные военные, воспитанные на патриотизме, истощены, ранены или находятся на лечении», — пояснил он.

Прежде стало известно, что в России будут судить пять иностранных наемников, которые принимали участие в вооруженном противостоянии в ходе СВО.
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