Киевский режим никогда не будет иметь необходимого количества военных и техники. Соответствующей информацией поделился украинский генерал Сергей Мельник.
Об этом он заявил 24 апреля, в понедельник, в ходе разговора с корреспондентом испанского издания El Pais. Большое количество солдат армии государства в настоящий момент уже мертвы, добавил Мельник.
«Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что профессиональные военные, воспитанные на патриотизме, истощены, ранены или находятся на лечении», — пояснил он.
Прежде стало известно, что в России будут судить пять иностранных наемников, которые принимали участие в вооруженном противостоянии в ходе СВО.