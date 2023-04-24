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Полиция Петербурга расследует нападение с ножом на пожилого мужчину

Общество
Полиция Петербурга расследует нападение с ножом на пожилого мужчину

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области выясняют обстоятельства поножовщины в одной из квартир на Боткинской улице.

По версии следствия, во время совместного злоупотребления алкогольными напитками между 59-летний мужчиной и его 40-летним собутыльником вспыхнула крупная ссора. Более молодой гражданин набросился на оппонента с ножом, сообщает «Петроград».

Нанеся ему несколько ударов холодным оружием, он также избил его ногами и руками, а затем скрылся с места преступления. Потерпевшего с открытой черепно-мозговой раной, сотрясением головного мозга и ножевыми ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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