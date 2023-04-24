Полиция Петербурга расследует нападение с ножом на пожилого мужчину

Нанеся ему несколько ударов холодным оружием, он также избил его ногами и руками, а затем скрылся с места преступления. Потерпевшего с открытой черепно-мозговой раной, сотрясением головного мозга и ножевыми ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.