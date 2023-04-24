Эдуард Басурин: «Идеология нужна для сохранения нашей общности и идентичности»

О том, насколько для страны важна идеология, в чем она состоит, и как дела обстоят сегодня, рассказал военный эксперт и полковник Эдуард Басурин в своей колонке.
Колонка полковника Эдуарда Басурина
В последние годы мы все чаще задумываемся над понятием «Идеология Русского Мира». А раз так, то идеология должна быть истинно русская, она есть, она существует. Это продолжение существования в мировой истории Русского мира (многонациональная Русская империя), основанного на правде и справедливости, в основе со своей православной, самостоятельной, самобытной культурой, не попадающей под внешние влияния.
Если хотите — самодержавие, от понятия «сам себя держит», но не монархического содержания, а Пушкинского: «Самостоянье человека — залог могущества его». Ведь Россия доказала, что на протяжении последних пяти веков она сама себя держит. Все, что происходило, начиная от ордынского ига и до сегодняшнего дня, показывает — никто ни разу не завоевывал Россию полностью. Нет ни одного события в истории войн, подтверждающего это. И сейчас это не случится! Не бывать этому! Мы сами стоим и защищаем свою Родину. А этот тридцатилетний идеологический провал во времени между коммунистической идеологией и новой, сейчас рождающейся в боях на исторических землях России, — заполнила Русская Православная церковь. Она сохранила и удержала нашу естественную, генетически нам свойственную, включая и суверенность государства, идеологию Русского мира. Поэтому и уничтожают ее на Украине.
Американцы дробят все религии, и это один из методов их политической борьбы — раздробить на что угодно, лишь бы не было единого. Пока государство заигрывало с ними и надеялось, что они будут равны с американцами, церковь хранила верность русским традициям и русской идее. Идеологию важно не только принять. Не менее важно ей следовать, а также обеспечивать ее реализацию и защиту. Соответственно, хотелось бы обозначить несколько правил реализации идеологии:
1. Идеология — первична и обязательна. Все решения в государстве и обществе должны ей соответствовать;
2. Идеология связана с историческими достижениями народа, общества и государства, с одной стороны, но с другой — формирует образ будущего для человека, страны, места государства в мире;
3. Идеология основывается на культуре, традициях, духовно-нравственных ценностях народов нашей страны;
4. Существенным моментом идеологии являются русский язык и русская культура;
5. Государство — необходимый атрибут реализации идеологии.
Аналогичным обязательным элементом реализации идеологии является признание роли и места наших Вооруженных сил. Мне, кажется, что сейчас важно донести одну простую истину: идеология нам нужна для сохранения нашей общности и идентичности. Потерять себя легко, а заново найти — почти невозможно. К сожалению, приходится отмечать, что чиновникам не нужна идеология: начальство «скажет» — они будут либералами, «скажет» — националистами. Большинство из так называемой системы не имеет вообще никаких убеждений. Им кажется, что это удобно, но на самом деле убежденный в определенных идеологических установках чиновник, политик или военный, при прочих равных условиях, оказывается эффективнее того, кто «просто выполняет свою работу». И дело здесь не только в том, что идеология добавляет настойчивости, последовательности или упрямства. На стороне идейных последователей — вся армия тех, кто уже когда-то победил, исповедуя определенные ценности, тех, кто нарастил идейные мускулы, накопил опыт не только побед, но и поражений. Безыдейные люди, как правило, на большое, великое, значимое и неповторимое часто просто-напросто не способны, чего не скажешь про людей с убеждениями и ценностями.
Нельзя стать патриотом, социалистом или либералом, исходя из «рыночной конъюнктуры», как нельзя, например, резко превратиться в защитника Донбасса, если девять лет для тебя этой проблемы ментально не существовало.
Именно сейчас, в период самых значимых цивилизационных испытаний со времен распада СССР, нам всем нужна идеология. И не надо говорить, что «все понятно», «все сказано» и «все написано». На самом деле, ничего непонятно. И будет непонятно до тех пор, пока идеология не начнет носить государственный характер, а государственный статус подразумевает если не обязательность, но точно не противоречие идеологии всех наших планов, деяний и поступков в политике, культуре, экономике, повседневной жизни. Ну, и государственный статус идеологии означает наличие ответственности, как административной, так и уголовной, за ее соблюдение. Именно этого многие в нашей стране и боятся. Этот страх и мешает нашей стране объединиться на основе общих ценностных норм. А делать это надо, мы уже опаздываем.