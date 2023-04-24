Эдуард Басурин: «Идеология нужна для сохранения нашей общности и идентичности»

Аналогичным обязательным элементом реализации идеологии является признание роли и места наших Вооруженных сил. Мне, кажется, что сейчас важно донести одну простую истину: идеология нам нужна для сохранения нашей общности и идентичности. Потерять себя легко, а заново найти — почти невозможно. К сожалению, приходится отмечать, что чиновникам не нужна идеология: начальство «скажет» — они будут либералами, «скажет» — националистами. Большинство из так называемой системы не имеет вообще никаких убеждений. Им кажется, что это удобно, но на самом деле убежденный в определенных идеологических установках чиновник, политик или военный, при прочих равных условиях, оказывается эффективнее того, кто «просто выполняет свою работу». И дело здесь не только в том, что идеология добавляет настойчивости, последовательности или упрямства. На стороне идейных последователей — вся армия тех, кто уже когда-то победил, исповедуя определенные ценности, тех, кто нарастил идейные мускулы, накопил опыт не только побед, но и поражений. Безыдейные люди, как правило, на большое, великое, значимое и неповторимое часто просто-напросто не способны, чего не скажешь про людей с убеждениями и ценностями.