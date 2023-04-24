СВР России: В Польше усиливаются антинемецкие настроения

В Польше усиливаются «подозрения» относительно Германии, сообщает СВР. Связано это с возможными реваншистскими претензиями Берлина по отношению к бывшим германским территориям, которые отошли Варшаве после Второй мировой войны. Наряду с планами захватить западные украинские территории, польские власти корректируют военное направление в сторону ФРГ.