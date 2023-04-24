СВР России: В Польше усиливаются антинемецкие настроения

В Польше на фоне усиления антинемецких настроений проводят военные учения, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
В Польше усиливаются «подозрения» относительно Германии, сообщает СВР. Связано это с возможными реваншистскими претензиями Берлина по отношению к бывшим германским территориям, которые отошли Варшаве после Второй мировой войны. Наряду с планами захватить западные украинские территории, польские власти корректируют военное направление в сторону ФРГ.
Также СВР отмечает, что Польша превращается в государство времен деятеля Юзефа Пилсудского, которое Уинстон Черчилль перед Второй мировой войной назвал «гиеной Европы». В этот период Варшава конфликтовала со всеми странами-соседями из-за желания территориального расширения.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным образованием по отношению к России.