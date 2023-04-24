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Украинские боевики выпустили 10 ракет в сторону Киевского района Донецка

Происшествия
Украинские боевики выпустили 10 ракет в сторону Киевского района Донецка

Украинские националисты обстреляли населенный пункт Нетайлово, расположенный в Киевском районе Донецка. Подробностями произошедшего поделилось представительство региона в Совместном комитете контроля и координации.

Атака была зафиксирована в понедельник, 24 апреля, в 11:25 по московскому времени. При этом стало известно, что противники использовали ракетные системы залпового огня и выпустили в сторону поселка сразу 10 снарядов.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. То же касается сведений о разрушениях.

Ранее сообщалось, что за последние сутки украинские беспилотники шесть раз атаковали территорию Белгородской области. В результате пострадал один человек, передал источник Федерального агентства новостей.
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