Украинские националисты обстреляли населенный пункт Нетайлово, расположенный в Киевском районе Донецка. Подробностями произошедшего поделилось представительство региона в Совместном комитете контроля и координации.
Атака была зафиксирована в понедельник, 24 апреля, в 11:25 по московскому времени. При этом стало известно, что противники использовали ракетные системы залпового огня и выпустили в сторону поселка сразу 10 снарядов.
К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. То же касается сведений о разрушениях.
Ранее сообщалось, что за последние сутки украинские беспилотники шесть раз атаковали территорию Белгородской области. В результате пострадал один человек, передал источник Федерального агентства новостей.