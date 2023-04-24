Водитель иномарки врезался в фонарь в Новом Уренгое

Водитель иномарки получил штраф, врезавшись в фонарный столб в Новом Уренгое. Об этом сообщает «Ямал-медиа».
Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 апреля в 18:10 на Таежной улице, в районе проезда 4П. Виновник ДТП — 37-летний водитель Chery Tiggo. Он не справился с управлением и столкнулся со столбом освещения. Как следствие — серьезные повреждения и машины, и столба.
Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, отрицая факт употребления алкоголя. В настоящий момент автомобилисту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также его лишили возможности водить машину в течение двух лет.
Ранее в Санкт-Петурбурге сразу пять машин пострадали в результате почти прямого столкновения. Автомобили Mitsubishi и «ГАЗель» врезались в друг друга на улице Олеко Дундича в районе Купчино, зацепив собой остальные транспортные средства.