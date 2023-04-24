Водитель иномарки врезался в фонарь в Новом Уренгое

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 апреля в 18:10 на Таежной улице, в районе проезда 4П. Виновник ДТП — 37-летний водитель Chery Tiggo. Он не справился с управлением и столкнулся со столбом освещения. Как следствие — серьезные повреждения и машины, и столба.