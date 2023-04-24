Депутат Артем Метелев указал на необходимость возбудить уголовное дело в отношении музыканта Scally Milano

Депутат Госдумы Артем Метелев призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении исполнителя Scally Milano. По мнению парламентария, ответственность должны понести и организаторы его концерта в Санкт-Петербурге.
Речь идет о выступлении музыканта, которое состоялось в субботу. На нем, как сообщили в МВД, были замечены шесть пьяных подростков.
По словам представителя Госдумы, творчество Scally Milano — отвратительно, сообщает РИА Новости. Метелев отметил, что в его текстах употребляется большое количество нецензурных выражений. Помимо этого, музыкант «призывает к употреблению наркотиков». Депутат также подчеркнул, что рэпер на своем выступлении высказался против СВО.
Ранее певица Лайма Вайкуле высказывалась о памятниках, возведенных в память о советских солдатах — по мнению исполнительницы, в них нет художественной ценности. Ее слова многие восприняли негативно.