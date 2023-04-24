«Наша задача — перемалывать украинскую армию»: Пригожин назвал цель ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Главной целью ЧВК «Вагнер» в Бахмуте является «перемалывание» украинской армии, это необходимо, чтобы не дать ВСУ собраться в контрнаступление, заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
В Сети продолжаются дискуссии по ситуации вокруг Бахмута. США рекомендовали Киеву оставить город, однако президент Украины Владимир Зеленский продолжает его удерживать и рассказывает о готовящемся наступлении ВСУ. Журналисты попросили Пригожина прокомментировать ближайшее будущее на фронте.
Предприниматель в свою очередь разделил этот вопрос на несколько составляющих. Первая из них касается самого Бахмута.
«Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу поставить оценку «пять баллов». А себе «три с минусом», потому что перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось. Но как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен уточнил, что фраза «в этот день» является образной, поскольку сроки наступления ВСУ могут сместиться на несколько дней.
Если же говорить о российском наступлении, которое было анонсировано Министерством обороны РФ, то, по мнению Пригожина, на сегодняшний день ничего не мешает ЧВК «Вагнер» сделать это и выйти на оперативный простор, поскольку ситуация вокруг Бахмута никак не поменяется после его полного взятия.
«Те группы украинских войск, которые находятся сейчас внутри Бахмута и нами атакуются, занимают площадь фактически километр на два. Поэтому они никаким образом никому сейчас вокруг не мешают, и оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт, если считать, что он будет после взятия Бахмута», — подчеркнул основатель «оркестра».
Пригожин продолжил, что после взятия Бахмута украинская армия попытается ударить по ЧВК «Вагнер» с флангов, поскольку «музыканты» будут внутри города. Самому Зеленскому необходима «величайшая победа», поэтому он и готовит это контрнаступление. Оно еще не началось по нескольким причинам.
«Первое — потому что дожди, и в полях вязнет абсолютно все, можно пользоваться только исключительно дорогами. Вязнут даже «пикапы», не говоря уже про танки. Второй фактор — это 9 Мая. У Зеленского задача праздник нам обосрать, поскольку у нас психическая зависимость от праздников», — отметил он.
Основатель ЧВК «Вагнер» считает, что Зеленский специально много говорит о своем контрнаступлении. После таких заявлений российская сторона «напрягает мускулы», а украинский политик все фиксирует и понимает оборону РФ. Предводителю киевского режима нужно ударить без промаха и сделать это высокопрофессионально. Москве следует сосредоточить усилия на аналогичных действиях, а не «праздники праздновать», резюмировал Пригожин.