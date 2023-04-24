«Наша задача — перемалывать украинскую армию»: Пригожин назвал цель ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Если же говорить о российском наступлении, которое было анонсировано Министерством обороны РФ, то, по мнению Пригожина, на сегодняшний день ничего не мешает ЧВК «Вагнер» сделать это и выйти на оперативный простор, поскольку ситуация вокруг Бахмута никак не поменяется после его полного взятия.