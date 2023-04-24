Премьер-министр Михаил Мишустин: Предприниматели смогут получить преференции при строительстве жилья в Крыму

Правительство России предложило распространить действие механизма свободной экономической зоны (СЭЗ) на проекты строительства жилья в Крыму. Об этом 24 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании, им станет проще выбрать и получить участки, на которых будут возведены современные, комфортные дома для жителей полуострова», — сказал Председатель Правительства.
Он напомнил, что СЭЗ является самым эффективным инструментом, который позволяет увеличить число инвесторов в Крыму. На рубль льгот, предоставляющихся ее участникам, приходится более трех рублей частных капиталовложений, объем которых составил около 300 миллиардов рублей.
Ранее Михаил Мишустин рассказал о выплатах победителям и призерам конкурса «Учитель года России».