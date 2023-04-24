Премьер-министр Михаил Мишустин: Предприниматели смогут получить преференции при строительстве жилья в Крыму

Он напомнил, что СЭЗ является самым эффективным инструментом, который позволяет увеличить число инвесторов в Крыму. На рубль льгот, предоставляющихся ее участникам, приходится более трех рублей частных капиталовложений, объем которых составил около 300 миллиардов рублей.