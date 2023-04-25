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Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему не нужно создавать нейросеть «Жириновский»

Политика
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему не нужно создавать нейросеть «Жириновский»

Политик, основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года. Воспоминаниями о нем поделился с корреспондентом ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник отметил, что скончавшийся 6 апреля 2022 года народный избранник обладал большим уважением со стороны коллег.

«Вы же знаете, Жириновского любили все. Я могу сказать, что в Госдуме, кого я знаю, тоже любили его. Его выступления всегда были самыми яркими. Я искренне считаю, что многим из нас нужно поучиться быть политиками в том плане, что такой человек должен уметь не просто пробубнить что-то. Публичный человек прежде всего умеет донести свою идею до обычных людей, чтобы его услышали. Жириновского как раз слушали», — сказал парламентарий.
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему не нужно создавать нейросеть «Жириновский»

Виталий Милонов также поделился своим личным мнением о нынешнем положении партии, созданной знаменитым политиком.

«Я считаю, в день, когда от нас ушел Жириновский, не стало и ЛДПР в том виде, в каком мы ее всегда знали. Жириновский — человек, неразрывно связанный со своей партией. Он ее отец-основатель, главный вдохновитель и первое лицо. Сейчас партия настолько потеряна, что сути дела она исчезла. Это значит, что у Владимира Вольфовича, возможно, есть серьезный недочет: он не подготовил преемника», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, депутат поделился своим отношением к новости об идее создать политический алгоритм на основе высказываний парламентария.

«Попытка создать нейросеть “Жириновский”, конечно же, полная глупость. Не этим нужно заниматься. Нужно, что бы люди воспитывались в духе, когда политик может быть ярким, публичным, доступным, понятным многим. Не всем, но многим», — подытожил народный избранник.
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему не нужно создавать нейросеть «Жириновский»

Ранее Виталий Милонов высказался об идее исключить английский язык из школьной программы. Парламентарий назвал такое предложение абсолютным мракобесием.
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