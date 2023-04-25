Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему не нужно создавать нейросеть «Жириновский»

Политик, основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года. Воспоминаниями о нем поделился с корреспондентом ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Собеседник отметил, что скончавшийся 6 апреля 2022 года народный избранник обладал большим уважением со стороны коллег.
«Вы же знаете, Жириновского любили все. Я могу сказать, что в Госдуме, кого я знаю, тоже любили его. Его выступления всегда были самыми яркими. Я искренне считаю, что многим из нас нужно поучиться быть политиками в том плане, что такой человек должен уметь не просто пробубнить что-то. Публичный человек прежде всего умеет донести свою идею до обычных людей, чтобы его услышали. Жириновского как раз слушали», — сказал парламентарий.
Виталий Милонов также поделился своим личным мнением о нынешнем положении партии, созданной знаменитым политиком.
«Я считаю, в день, когда от нас ушел Жириновский, не стало и ЛДПР в том виде, в каком мы ее всегда знали. Жириновский — человек, неразрывно связанный со своей партией. Он ее отец-основатель, главный вдохновитель и первое лицо. Сейчас партия настолько потеряна, что сути дела она исчезла. Это значит, что у Владимира Вольфовича, возможно, есть серьезный недочет: он не подготовил преемника», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, депутат поделился своим отношением к новости об идее создать политический алгоритм на основе высказываний парламентария.
«Попытка создать нейросеть “Жириновский”, конечно же, полная глупость. Не этим нужно заниматься. Нужно, что бы люди воспитывались в духе, когда политик может быть ярким, публичным, доступным, понятным многим. Не всем, но многим», — подытожил народный избранник.
Ранее Виталий Милонов высказался об идее исключить английский язык из школьной программы. Парламентарий назвал такое предложение абсолютным мракобесием.