Источник ФАН сообщил новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Журналисты ФАН смогли прояснить детали о состоянии фигуриста Романа Костомарова. Источники сообщают о том, что спортсмен готовится к протезированию.
По данным ФАН, «примерка» искусственной конечности уже состоялась. Также есть информация о том, что длительное время в палату к Костомарову не пускали никого, кроме его жены. Родители также не могли увидеть сына. Однако на Пасху дети фигуриста смогли пройти в реанимацию. После этого события у пациента поднялось настроение.
Сообщается также, что спортсмен готов выписаться к лету. Тем не менее, прогнозы медиков менее оптимистичны. Врачи уверены, что на данный момент сохраняются риски рецидива, поэтому Костомарову лучше оставаться в больнице.
Подобные мысли высказывал и главный врач частной скорой помощи Санкт-Петербурга Лев Авербах. Он уверен, что фигуристу для восстановления понадобятся годы.