Источник ФАН сообщил новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова

По данным ФАН, «примерка» искусственной конечности уже состоялась. Также есть информация о том, что длительное время в палату к Костомарову не пускали никого, кроме его жены. Родители также не могли увидеть сына. Однако на Пасху дети фигуриста смогли пройти в реанимацию. После этого события у пациента поднялось настроение.