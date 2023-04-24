В Крыму оценили слова посла КНР во Франции о принадлежности полуострова

Китайский дипломат во время интервью французскому телеканалу LCI отметил, что Крым «изначально был российским». Также Лю Шайе подчеркнул, что независимость стран бывшего СССР до сих не закреплена международными соглашениями. По его словам, это ставит под вопрос их суверенитет.