Израильские власти арестовали члена парламента Иордании по подозрению в контрабанде

На этом фоне некоторые чиновники королевства выступают за отмену мирного соглашения с Израилем. И задержание иорданского парламентария может быть использовано ими как дополнительный аргумент в эту пользу, поскольку в данном случае речь идет даже не о рядовом гражданине, а о высокопоставленном госслужащем.