Израильские власти арестовали члена парламента Иордании по подозрению в контрабанде

Произошедшее может повлечь за собой ухудшение отношений между соседними государствами.
Израильские власти арестовали члена парламента Иордании Имада аль-Адвана. Его подозревают в контрабанде золота и оружия на территорию Западного берега реки Иордан.
Официальные лица в Израиле отказываются комментировать инцидент, однако представители королевства рассказывают свою версию произошедшего. По их данным, Аль-Адван был задержан для допроса о контрабанде запрещенных грузов в больших объемах. Его арестовали в воскресенье, 23 апреля, после пересечения погранперехода «Алленби» («Мост короля Хусейна»), ведущего в палестинский район.
«Министерство и все соответствующие агентства в королевстве работают над выяснением деталей этого вопроса ради его скорейшего решения», — сообщает Синан Маджали, представитель МИД Иордании.
Тель-Авив и Амман давно сотрудничают в сфере безопасности, поскольку их связывает протяженная общая граница. Тем не менее действия израильских властей, направленные против арабского населения еврейского государства, становятся дестабилизирующим фактором в отношениях двух стран — Иордания поддерживает право палестинцев на независимость и создание собственного государства.
На этом фоне некоторые чиновники королевства выступают за отмену мирного соглашения с Израилем. И задержание иорданского парламентария может быть использовано ими как дополнительный аргумент в эту пользу, поскольку в данном случае речь идет даже не о рядовом гражданине, а о высокопоставленном госслужащем.