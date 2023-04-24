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Минюст РФ намерен запретить гражданам менять пол в паспорте

Общество
Минюст РФ намерен запретить гражданам менять пол в паспорте

Гражданам России хотят запретить менять пол в паспорте. Об этом во время беседы с ТАСС заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

Данный шаг связан с желанием министерства закрепить в законодательстве РФ традиционные ценности. Помимо этого, Чуйченко отмечает, что смена пола в паспорте влечет за собой ряд законодательных проблем.

«Человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять?», — задает вопросы глава министерства.

Ранее депутат Виталий Милонов поддержал американского предпринимателя Илона Маска в его желании запретить менять пол детям в западных странах. До этого владелец компании заявил о необходимости ввести пожизненное наказание за смену пола несовершеннолетним детям.
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