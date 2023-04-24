Минюст РФ намерен запретить гражданам менять пол в паспорте

Гражданам России хотят запретить менять пол в паспорте. Об этом во время беседы с ТАСС заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
Данный шаг связан с желанием министерства закрепить в законодательстве РФ традиционные ценности. Помимо этого, Чуйченко отмечает, что смена пола в паспорте влечет за собой ряд законодательных проблем.
«Человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять?», — задает вопросы глава министерства.