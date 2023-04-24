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Артиллерия ВС России ликвидировала склад украинских силовиков в селе Солончаки под Николаевом

Армия
Артиллерия ВС России ликвидировала склад украинских силовиков в селе Солончаки под Николаевом

Ночью российские артиллеристы нанесли удар по складу и скоплению техники ВСУ в селе Солончаки под Николаевом. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщается, что ВСУ потеряли 17 бойцов, еще десять получили тяжелые ранения. Стоит отметить, что на уничтоженном складе также находились два автомобиля и три лодки.

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Солончаки уничтожен склад материальных средств ВСУ, в результате которого: 2 единицы автомобильной техники и 3 лодки уничтожено; 17 военнослужащих ВСУ утилизированы, 10 получили тяжелые ранения», — сообщил источник издания.

Ранее российские артиллеристы ликвидировали украинские гаубицы под Херсоном. Также были уничтожены установки Д-30 и «Мста-Б».
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